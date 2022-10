Insider berichtet: Rafael Nadals Baby ist auf der Welt!

Rafael Nadal (36) könnte im Moment wohl kaum glücklicher sein! Der erfolgreiche spanische Tennisspieler und seine Frau María Francisca Perelló haben im Sommer voller Stolz eine tolle Neuigkeit aus ihrem Privatleben verkündet: Das Paar erwartet zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs. Jetzt durften sich der Sportler und seine Liebste offenbar schon über ihren kleinen Schatz freuen: Rafael und Marías Baby hat wohl das Licht der Welt erblickt!

Das behauptete jetzt jedenfalls ein Insider gegenüber der spanischen Zeitung Diario de Mallorca. Demnach habe María am Sonntagmorgen in einer Privatklinik auf Mallorca einen kleinen Jungen zur Welt gebracht. "Sowohl der Mutter als auch ihrem Baby, das in der 37. Schwangerschaftswoche geboren wurde, geht es gut", fügte der Informant hinzu. Bislang bestätigten die frischgebackenen Eltern die Geburt aber noch nicht.

Ende August hat María den Fans noch große Sorgen bereitet – laut einem Bericht der mallorquinischen Zeitung sei sie nämlich schon zu diesem Zeitpunkt in die Klinik eingeliefert worden. Der genaue Grund dafür ist nicht bekannt. Das Baby sei jetzt aber "in einer Privatklinik, in der María in den vergangenen Wochen unter Beobachtung stand" zur Welt gekommen.

Getty Images Rafael Nadal im Juni 2022 in London

Getty Images Rafael Nadal, Tennisspieler

Getty Images Rafael Nadal bei den French Open 2021 in Paris

