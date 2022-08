Rafael Nadals schwangere Frau wurde in Klinik eingeliefert!

Große Sorgen um María Francisca Perelló! Im Juni wurde publik, dass die Spanierin und ihr Mann Rafael Nadal (36) bald zum ersten Mal Eltern werden. Wenige Tage nach der Verkündung tauchten auch schon erste Paparazzifotos auf, auf denen man bereits einen kleinen Babybauch erkennen konnte. Mittlerweile soll sie in der 31. Schwangerschaftswoche sein. Doch nun sind die Fans total besorgt: María wurde angeblich in eine Klinik eingeliefert!

Das berichtete nun das spanische Magazin Diario de Mallorca. Die 34-Jährige soll sich schon seit Anfang der Woche im Krankenhaus befinden. Bislang ist jedoch nicht bekannt, was der Grund für ihren Klinikaufenthalt ist – und ob mit ihrem Baby alles in Ordnung ist. Laut verschiedenen Medienberichten soll María sich in der Klinik aber einer Operation unterziehen.

Im Krankenhaus soll die werdende Mutter von Rafaels Schwester María Isabel Nadal Unterstützung bekommen. Der spanische Tennisspieler selbst befindet sich derzeit in den USA – und bereitet sich auf die US Open vor, denn bereits am Montag beginnt das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Noch ist allerdings unklar, ob er nach diesen Neuigkeiten nun trotzdem antreten wird.

Getty Images Rafael Nadal, Tennisspieler

Getty Images Rafael Nadal bei den French Open 2021 in Paris

Getty Images Rafael Nadal und Manolo Santana, 2015

