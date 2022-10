Kim Kardashian verrät, warum Pete heiße Frauen abschleppt!

Das Mysterium ist damit wohl geklärt! Pete Davidson (28) hat eine beachtliche Dating-Historie vorzuweisen: Mit Sängerin Ariana Grande (29) war der Comedian verlobt, mit Schauspielerin Kate Beckinsale (49) bandelte er an und mit Unternehmerin Kim Kardashian (41) führte er eine neunmonatige Beziehung. Immer wieder fragen sich Fans, wie er es schaffe, diese heißen Ladys zu daten. Seine Ex Kim verrät nun, was Pete offenbar so unwiderstehlich macht!

Die zweite Staffel von The Kardashians ist mittlerweile verfügbar – als diese gedreht wurde, waren die Reality-TV-Bekanntheit und der 28-Jährige noch ein Paar. In der aktuellsten Folge schwärmt Kim von Pete vor ihren Freundinnen: "Ich glaube, Leute haben dieses Bild von ihm, dass er all diese heißen Frauen datet – was er auch macht. Aber er ist einfach der niedlichste und aufmerksamste Mensch." Außerdem habe er ein großes Herz und damit scheint er die Damen anzuziehen.

Warum es dann aber nicht lange mit ihnen hält, ist ein Rätsel. Die Liebe mit Kim soll an ihrem Altersunterschied gescheitert sein. Zudem berichtete ein Insider, dass Pete der Vierfach-Mama einen Antrag gemacht haben soll, obwohl sie die Beziehung langsamer angehen wollte.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson im Juli 2022

Getty Images Pete Davidson, US-amerikanischer Komiker

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Mai 2022

