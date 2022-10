Königin Margrethe und Prinz Joachim nähern sich wieder an

Die dänische Royal-Family will wieder zurück ins Gleichgewicht finden. In den letzten Wochen sorgte eine Entscheidung von Königin Margrethe von Dänemark (82) für Trubel: Sie entzog ihren vier Enkeln, den Kindern ihres Sohnes Prinz Joachim (53), die royalen Titel. Das fand er alles andere als toll und sprach seinen Ärger öffentlich aus, woraufhin Funkstille herrschte. Nun nähern sich die Regentin und ihr jüngster Sohn allerdings wieder an.

Das Königshaus bestätigte gegenüber dem dänischen Blatt B.T., dass die beiden wieder Kontakt haben sollen. "Die Königin und Prinz Joachim haben in Fredensborg miteinander gesprochen", lautete das Statement. Sie wollen die Angelegenheit ab jetzt lieber persönlich klären: "Alle sind sich einig, nach vorne zu blicken, und wie die Königin selbst zum Ausdruck gebracht hat, wollen sie und Prinz Joachim in Ruhe ihren Weg durch diese Situation finden."

Zuvor entschuldigte sich die Königin bereits in einem offiziellen Statement. "Ich habe meine Entscheidung als Königin, Mutter und Großmutter getroffen, aber als Mutter und Großmutter habe ich unterschätzt, wie sehr sich mein jüngster Sohn und seine Familie betroffen fühlen. Das tut mir leid", ließ sie auf dem Instagram-Profil des Königshauses verlauten.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Marie und Prinz Joachim mit ihren Kindern Felix (v.l.), Athena, Henrik und Nikolai

Anzeige

ActionPress Prinz Joachim und Königin Margrethe von Dänemark

Anzeige

Getty Images Königin Margrethe im Oktober 2017 in Rom

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de