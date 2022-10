Süß! Hilaria Baldwin teilt Schnappschuss ihrer sieben Kinder

Hilaria Baldwin (38) ist stolz auf ihre Familie. Ende September gab die Ehefrau von Alec Baldwin (64) bekannt, dass sie erneut Mama geworden ist. Nur wenige Tage danach teilte die stolze siebenfache Mutter das erste Foto ihrer gewachsenen Großfamilie und entzückte damit ihre Fans. Immer wieder stellt die Yogalehrerin im Netz klar, wie stolz sie auf ihren Nachwuchs sei. Das zeigte Hilaria nun auch mit einem neuen süßen Schnappschuss ihrer sieben Kids.

Auf dem putzigen Bild, das Hilaria via Instagram teilte, liegen ihre Sprösslinge mit den Köpfen beieinander auf dem Boden und strahlen in die Kamera – auch die kleine Ilaria liegt inmitten ihrer sechs Geschwister. Voller Stolz kommentierte die 38-Jährige das zuckersüße Foto mit einem weißen Herz-Emoji. Ihr Ehemann Alec ließ es sich nicht nehmen, ebenfalls einen Kommentar zu hinterlassen. "Wer hat mehr Glück als wir? Ich liebe euch! Euch alle", schwärmte der Schauspieler unter dem Beitrag seiner Liebsten.

Auch die Fans des Paares sind hin und weg bei dem Anblick des Bildes. "Wie ist es möglich, so viel Perfektion in einem Bild zu vereinen?", gab ein Follower der Podcasterin begeistert von sich. "Ich liebe es, dieser schönen Familie beim Wachsen zuzusehen", äußerte ein weiterer entzückter User in der Kommentarspalte.

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin und ihre sechs Kinder im August 2021

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern beim Filmfestival 2018

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihren sechs Kindern

