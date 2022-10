Tom Parkers Witwe dreht Doku über ihr Leben nach seinem Tod

Kelsey Parker will ihre Trauer teilen. Vor etwa sechs Monaten hatte sie einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften. Ihr Mann, The Wanted-Sänger Tom Parker (✝33), hatte einen Hirntumor und erlag seiner Krankheit. Für ihre gemeinsamen Kinder will die Zweifach-Mama stark bleiben. Dennoch geht sie offen damit um, wie sehr sie unter dem Verlust leidet. Schon bald wird sogar eine Doku Kelseys Leben nach Toms Tod zeigen.

Wie unter anderem Daily Mail berichtete, wird die Reise der 32-Jährigen bald im TV zu sehen sein. In "Kelsey Parker: Life After Tom" wird sie von einem Kamerateam begleitet und offen ihre Herausforderungen nach dem tragischen Verlust ihres Mannes zeigen. In der sechsteiligen ITVBe-Serie wird sie verschiedene Methoden zur Trauerbewältigung ausprobieren – darunter Todescafés und Trauer-Yoga. Außerdem wird Kelsey sich mit anderen Betroffenen und Trauerexperten unterhalten. Die Doku soll noch in diesem Jahr zu sehen sein.

Via Instagram meldete sich Kelsey selbst auch zu ihrem neuen Projekt zu Wort. Dabei verriet die Witwe, dass sie gerade noch mitten in den Dreharbeiten stecke und sich diese wie "eine Achterbahn" anfühlten. "Es war natürlich sehr schwierig, diesen Film zu machen, aber ich bin unglaublich stolz darauf", schrieb sie.

Instagram / being_kelsey Kelsey und Tom Parker mit ihren Kindern

Instagram / being_kelsey Kelsey und Tom Parker im August 2021

Instagram / being_kelsey Tom und Kelsey Parker mit ihrer Tochter Aurelia

