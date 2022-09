Tom Parkers (†) Witwe Kelsey geht offen mit ihrer Trauer um

Kelsey Parker meldet sich zu Wort. Die Britin musste im März einen schweren Verlust hinnehmen: Ihr geliebter Ehemann Tom Parker verstarb im Alter von nur 33 Jahren. Der The Wanted-Sänger litt an einem unheilbaren Hirntumor. Neben seiner Frau hinterlässt er zwei kleine Kinder. Trotz der überwältigenden Trauer versucht sie, weiter für ihren Nachwuchs da zu sein. Jetzt sprach Kelsey über die schlimmste Zeit ihres Lebens.

In der Sendung "Loose Women" verriet die zweifache Mutter, wie es ihrer Familie nach Toms Tod geht. "Die Abende sind so hart. Das liegt daran, dass die Kinder dann ins Bett gehen und nur ich allein bin. Das ist die Zeit, in der man mit seinem Partner spricht, tratscht und redet. Das habe ich jetzt nicht mehr", erzählte Kelsey. Für sie sei es von Bedeutung, sich gemeinsam mit ihren Kids an den Musiker zu erinnern: "Wir sprechen im Haus über ihn. Das ist so wichtig. Es hält ihn einfach für sie lebendig."

Die 32-Jährige teilt ihre Gefühle offen mit ihren Fans. "Versteht mich nicht falsch, ich habe tolle Tage und wirklich gute Tage mit den Kindern, aber ich glaube, heute ist einer dieser Tage, an denen ich mich wirklich ausgelaugt fühle", ließ Kelsey ihre Community vergangenen Monat via Instagram-Story wissen.

Anzeige

Instagram / being_kelsey Tom Parker, seine Frau Kelsey und ihre zwei Kinder

Anzeige

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker im September 2022

Anzeige

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker mit ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de