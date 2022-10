Wie Romeo: David Beckham zeigt sich mit platinblonden Haaren

David Beckham (47) scheint Gefallen an der Frisur seines Sohnes gefunden zu haben. Im Netz hält der ehemalige englische Nationalspieler seine Fans stets über sein Leben auf dem Laufenden. So teilte der vierfache Vater im vergangenen August beispielsweise ein zuckersüßes Kuschelbild mit seiner Frau Victoria (48). Nun sehnte sich der Brite augenscheinlich nach einer Veränderung, woran er seine rund 75.500 Abonnenten ebenfalls teilhaben ließ: Genau wie Romeo (20) färbte sich David die Haare jetzt platinblond.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 47-Jährige nun einen Clip, in dem er seinen mittleren Sohn bei einem Fußballspiel besuchte. Vor wenigen Monaten trat der 20-Jährige nämlich in die großen Fußstapfen seines Vaters, als er im vergangenen Jahr seinen ersten Profivertrag unterschrieb. Neben einigen Aufnahmen des Spielgeschehens war in dem Video ebenfalls zu sehen, wie David sich im Anschluss an das Major-League-Match mit einigen Fans fotografieren ließ. Dabei fiel besonders die neue platinblonde Frisur des Londoners ins Auge, die sehr von den Haaren des Inter-Miami-CF-Kickers inspiriert zu sein schien.

Dabei hatte sich der ehemalige Sportler im vergangenen Jahr noch darüber lustig gemacht, dass Romeo eine seiner Frisuren aus dem Jahr 2007 kopiert hatte. Unter einem Instagram-Beitrag seines Sohnes hatte David seinerzeit gescherzt: "Schöne Frisur, ich frage mich, woher du diese Idee hast".

Instagram / victoriabeckham Romeo und David Beckham, August 2022

Instagram / davidbeckham Romeo und David Beckham, Fußballer

Instagram / romeobeckham David Beckham mit seinem Sohn Romeo

