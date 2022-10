Doch keine Politik: Dwayne Johnson ist lieber Vollzeit-Papa

Das Thema ist vom Tisch! Dwayne Johnson (50) ist ein ehemaliger Wrestler, Schauspieler und wollte auch Präsident der USA werden? Mit dem Thema befasste sich "The Rock" bereits seit 2017 intensiv. Er soll letztes Jahr sogar mit Politikern besprochen haben, wie eine Kandidatur für ihn aussehen würde. In einem Interview verriet Dwayne jetzt, dass er seinen Kindern zuliebe doch nicht in die Politik gehen wird!

Gegenüber CBS verriet Dwayne, dass er den amtierenden Präsidenten Joe Biden doch nicht mehr so schnell ablösen wird. Der Grund dafür sind seine beiden kleinen Töchter Jasmine und Tiana Gia. "Ich liebe Amerika und alle Menschen darin. Ich liebe es aber auch Papa zu sein. Es ist das Wichtigste für mich!", verriet der dreifache Vater. "Das Allerwichtigste, was ich sein will, ist Papa. Das ist alles!", stellte der 50-Jährige jetzt klar.

Wie sehr der Dwayne in seiner Rolle als Papa aufgeht, beweist er immer wieder auf Social Media. Erst im August teilte der stolze Papa eine väterliche Liebesbotschaft an seine Tochter Tiana. Unter dem Clip auf Instagram, indem seine Tochter ihm sämtliches Spielzeug zeigt, schrieb er: "Sie hat absolut keine Ahnung, wie viel ihre Liebe und Herzlichkeit ihrem Daddy bedeuten".

