Kinderfotos: Heidi Klum zeigt ihre alten Halloween-Looks

Heidi Klum (49) gilt als regelrechte Halloween-Queen! Das deutsche Model feiert anlässlich des Gruseltages schon seit über 20 Jahren eine riesengroße Promi-Party in den USA – und dafür schmeißt sich die GNTM-Chefjurorin Jahr für Jahr in schaurige Kostüme. Doch ihre Leidenschaft für das Fest begann schon viel früher: Heidi teilte jetzt einige Fotos aus ihrer Kindheit und präsentierte ihre früheren Halloween-Kostüme!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Heidi jetzt drei Schnappschüsse, die vor über 30 Jahren aufgenommen wurden. "Meine Kostüme sahen in den 80er-Jahren ganz anders aus", betitelte die Frau von Tom Kaulitz (33) das Posting. Auf einem Foto posiert die junge Heidi beispielsweise mit grün und rot gefärbten Haaren. Auf einem weiteren Pic trägt sie freudestrahlend ein Faschingskostüm – und auf der letzten Aufnahme ist sie als Nikolaus verkleidet.

Heutzutage trägt Heidi da schon um einiges aufwendigere Maskeraden! In diesem Jahr hat die Blondine die Vorbereitungen für ihr Halloween-Kostüm sogar schon im Juni gestartet: Sie postete zu diesem Zeitpunkt einen Clip im Netz, in dem ihr Körper für das Outfit mit einem speziellen Gerät ausgemessen wird. Wie genau der Look letztendlich aussehen wird, verriet sie bislang aber noch nicht.

Instagram / heidiklum Kinderfoto von Heidi Klum

Instagram / heidiklum Kinderfoto von Heidi Klum

Getty Images Heidi Klum, Model

