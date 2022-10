König Charles III. befördert den Dudelsackspieler der Queen

Er ist die Karriereleiter aufgestiegen! Ein Jahr lang war Paul Burns der Dudelsackspieler von Queen Elizabeth II. (✝96). Als die Queen am 19. September beerdigt wurde, begleitete er den Trauergottesdienst in der St. George's Chapel von Schloss Windsor musikalisch mit dem Klanglied "Sleep Dear Sleep" und erlangte dadurch weltweite Berühmtheit. Seit 1843 ist es eine Tradition der Monarchie, besondere Anlässe von einem Dudelsackspieler begleiten zu lassen. Jetzt soll Paul von König Charles III. (73) einen neuen Job im Königshaus bekommen haben!

Laut The Sun soll der Monarch Paul vom Dudelsackspieler zu seinem morgendlichen Wecker befördert haben! Seine Aufgabe wird es jetzt sein, den König – wo auch immer er sich im Vereinigten Königreich aufhält – zu begleiten und jeden Tag um 9 Uhr morgens vor seinem Fenster mit dem Dudelsack zu wecken. Seine erste offizielle Aufgabe als Dudelsackspieler erfüllte Paul am 4. Oktober, als Charles in seinem Haus in Birkhall auf dem Landgut Balmoral arbeitete.

König Charles III. soll laut einem Insider geäußert haben, dass seine Mutter es liebte, ihren Dudelsackspieler täglich bei sich zu haben und dies es eine wundervolle Tradition sei, die er nun weiterführen wolle. Außerdem habe er Paul dafür bewundert, wie er seine Pflicht für die Queen am Tag ihrer Beerdigung erfüllte. "Jeder erinnert sich an den Moment, als der Pipe Major die Beerdigung beendete, die Pfeifen spielte, sich umdrehte und wegging", so die Quelle.

