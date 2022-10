Serena Williams serviert Gästen bei Dinnerparty Kakerlaken

Für ihre Gäste hat sich Serena Williams (41) eine ganz spezielle Überraschung einfallen lassen. Die Tennislegende spielte erst kürzlich das letzte Match ihrer Karriere. Serena gewann zahlreiche Grand-Slam-Titel und stellte viele Rekorde auf. Es ist keine Überraschung, dass sie sich nach dieser erfolgreichen Karriere nicht komplett aus dem Tennis zurückzuziehen will. Für eine Überraschung sorgte Serena jetzt allerdings bei einem Dinner.

In ihrer Instagram-Story ist zu sehen, dass sie bei einem Abendessen am Strand eine außergewöhnliche Vorspeise für ihre Gäste serviert hatte: gekochte Kakerlaken. Eine Freundin der Sportikone nahm daraufhin eine Gabel voll der Krabbeltiere in den Mund – zum Entsetzen aller Anwesenden. Für einen Moment schien sie ihre Entscheidung zu bereuen, als sie sich eilig den Mund zuhielt und es so aussah, als wollte die junge Frau die Insekten gleich wieder auskotzen. Ein anderer Gast äußerte sich zu dem gewöhnungsbedürftigen Snack: "Ich kann nicht, ich muss mich übergeben."

Eigentlich ist Serena im Planen von Partys geschult. Immerhin bereitete sie auch Herzogin Meghans (41) Baby-Party für den kleinen Archie vor. "So etwas zu planen, bedeutet sehr viel Aufwand. Ich bin eine Perfektionistin und deshalb dachte ich mir: 'Lasst es uns perfekt machen'", verriet sie damals.

Getty Images Serena Williams, Juni 2022

Getty Images Serena Williams, Tennisstar

Getty Images Serena Williams, September 2022

