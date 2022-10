"Alles was zählt"-Zuwachs: Das ist Thiago Braga de Oliveira

Bei Alles was zählt herrscht ein reges Kommen und Gehen. Erst Ende September mussten die Fans der beliebten Daily sich von Serienbösewicht Erol Sander (53) verabschieden. Kurz zuvor hatte Schauspielerin Franziska van der Heide (30) sich in die Babypause verabschiedet und wird wohl für längere Zeit fehlen. Aber für Nachschub ist gesorgt: Mit Thiago Braga de Oliveira kommt ab Mitte Oktober ein echter Weltenbummler ans Set!

Thiago konnte die Zuschauer bereits in dem Fernsehfilm "Theresa Wolff – Home Sweet Home" mit seiner Energie beeindrucken. Diese wird er wohl auch mit zu "Alles was zählt" bringen. Denn der Halbbrasilianer befindet sich als Koch Gabriel Larssen auf der Durchreise nach Berlin und sorgt dabei direkt für Trubel. "Er war schon fast überall auf der Welt unterwegs und es zieht ihn gerade wieder zurück nach Deutschland", erklärte der Darsteller im Gespräch mit RTL. Bei Isabelle Reichenbach (Ania Niedieck, 39) löst Gabriel aber erst mal Frust aus, als er mit seiner liegen gebliebenen Ente ungünstig vor dem Prunkwerk parkt.

An das Set von "Alles was zählt" zu kommen, sei für Thiago eine spannende und aufregende Erfahrung gewesen. "Vor der ersten Szene war ich ziemlich angespannt, fast ein Gefühl, als ob ich nie vorher vor der Kamera gestanden hätte und nicht weiß, was ich tue", lachte er. Aber das Team und die Kollegen hätten ihn mit offenen Armen empfangen und herzlich begrüßt.

Getty Images Ania Niedieck, Schauspielerin

TVNOW/Kai Schulz Ania Niedieck in "Alles was zählt"

RTL Julia Feldhagen Thiago Braga de Oliveira und Dominik Flade bei "Alles was zählt", 2022

