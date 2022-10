Mega-Grusel-Look: Ihre Fans vermissen die alte Madonna!

Madonnas (64) Fans sind nicht begeistert von ihrem neuen Look! Schon seit Jahren verärgert die Sängerin ihre Anhänger mit ihrem Jugendwahn: Sie kann sich offenbar einfach nicht damit abfinden, älter zu werden und bearbeitet ihr Äußeres und ihre Bilder deshalb extrem. Jetzt hat sie mal wieder einen neuen Look: Sie trägt schulterlange pinke Haare und gebleichte Augenbrauen. Doch Madonnas Look kommt nicht besonders gut an...

Auf Instagram teilte die Musikerin ein Video, in dem sie ihr Gesicht filmt – und musste dafür harsche Kritik einstecken. Unter dem Clip häuften sich fast ausschließlich negative Kommentare. "Du siehst gar nicht mehr aus wie Madonna", beschwerte sich ein User. "Was ist bloß mit ihr passiert?", stimmte ihm ein anderer entsetzt zu. "Wo ist meine Madonna aus der Vergangenheit?", jammerte ein weiterer Fan.

Besonders an eine Person erinnerte Madonna ihre Community: Zahlreiche Fans fanden Ähnlichkeiten zu dem Schock-Rocker Marilyn Manson (53), der immer wieder durch seine schrägen Grusel-Looks auf sich aufmerksam macht. Doch damit nicht genug. "Satan, bist du das?", fragte ein User sogar.

Instagram / madonna Madonna im September 2022

Getty Images Madonna in New York, 2016

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

