Mit 67: Annie Lennox ließ sich ihr erstes Tattoo stechen

Annie Lennox hat sich getraut! Seit ihrem großen Erfolg in den 80er-Jahren ist die Musik-Ikone auch durch ihre besonderen Looks immer wieder aufgefallen. Mit ihren raspelkurzen Haaren in Wasserstoffblond, Rot oder Orange und ihrem androgynen Kleidungsstil begeisterte die Sängerin reihenweise ihre Fans. Jetzt hat Annie mit 67 Jahren etwas Neues gewagt: Auf Social Media präsentierte sie stolz ihr allererstes Tattoo!

Auf Instagram zeigte Annie jetzt, dass es für erste Male nie zu spät ist! "Ich habe mein erstes Tattoo stechen lassen", schrieb die 67-Jährige stolz unter ihren neuen Post. Auf dem Foto sieht man zwei Vögel, die um ein rotes Herz fliegen und ab sofort ihre Hüfte verzieren. Ihre neuste Körpermalerei erinnert an ihren Solosong "Little Bird", der 1992 auf dem Album "Diva" erschienen ist.

Auch Annies Fans sind begeistert von ihrem Mut und dem Motiv. "Oh mein Gott, ich liebe es!", "Wundervoll! Es ist nie zu spät, Annie!" oder "Was für ein schönes Design!" und "Großartig! Willkommen im Tattoo-Club, Annie" schrieben einige ihrer Fans unter das Foto.

Anzeige

Instagram / officialannielennox Tattoo von Annie Lennox

Anzeige

Instagram / officialannielennox Annie Lennox früher

Anzeige

Instagram / officialannielennox Annie Lennox, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de