Robbie Williams gibt zu: Den perfekten Promi gibt es nicht

Robbie Williams (48) reflektiert seinen Ruhm. Der Sänger kann auf eine bedeutsame Karriere zurückschauen! Bereits im Alter von 16 Jahren wurde er mit der Band Take That zum Weltstar – auch als Solokünstler konnte der Brite ein Millionenpublikum überzeugen. Doch im Laufe seiner Karriere hatte der "Angels" Interpret unter anderem mit psychischen Problemen zu kämpfen. Jetzt sprach Robbie über die Schattenseiten des Erfolgs.

Im Interview mit der Sunday Times zeigte sich der 48-Jährige nachdenklich: "Jeder ist berauscht von dem Gedanken, was Ruhm bedeutet, obwohl es überall Beispiele von Menschen gibt, die hinfallen, die gestolpert sind, die psychisch krank werden, die zutiefst unglücklich, nachtragend, agoraphobisch und verzweifelt sind und sich so verhalten, wie sie es normalerweise nicht tun würden." Robbie sei zudem überzeugt, dass es keine authentischen Promis gebe: "[Es gibt] keine Beispiele, bei denen man sagen kann: 'Da ist ein vielseitiger Mensch, der sein Los voll genießt'. Den gibt es nicht."

Es ist nicht das erste Mal, dass der Familienvater einen privaten Einblick in sein Leben gibt. Im Juli wurde bekannt, dass es demnächst ein Biopic über den Musiker geben wird. Ein Insider verriet gegenüber The Sun bereits einige Details über die kommende Doku: "Robbie ist einer der unterhaltsamsten Männer in der Musikbranche und die Dokumentation wird gleichermaßen witzig und herzlich sein."

Anzeige

Getty Images Robbie Williams bei der Eröffnungszeremonie der WM 2018

Anzeige

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Anzeige

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de