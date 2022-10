Sarah Michelle Gellars Kinder haben Social-Media-Verbot!

Sarah Michelle Gellar (45) gibt Einblicke in ihre Erziehung! Die Schauspielerin und ihr Ehemann Freddie Prinze Junior (46) sind eigentlich dafür bekannt, ihre Kinder weitestgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Das Paar hat einen Sohn und eine Tochter, Rocky und Charlotte. Letztere begleitete ihre berühmte Mutter im September überraschend zu einer Filmpremiere, was total selten ist. Auf Social Media zeigt Sarah die beiden nicht – ihre Kids selbst haben auch kein Profil!

Das offenbarte die 45-Jährige in der Show "So Mini Ways": "Unsere Regeln sind wohl etwas strenger. Unsere Kinder haben kein Social Media." Jedoch lassen Sarah und Freddie die zwei hin und wieder an ihre Handys, sodass sie mal einen Blick in die Apps werfen können. Trotzdem scheint es Charlotte und Rocky zu nerven. "Manchmal sagen sie 'Hier läuft es viel zu streng ab' und dann sage ich 'Ja, aber trotzdem will jeder zu uns kommen'", plauderte sie weiter aus.

Dass das Ehepaar etwas strenger ist, ist jedoch keine Überraschung. Auch Freddie erzählte bereits, dass seine Kids viele Regeln befolgen müssen. "Ich sage meinen Kindern immer wieder, dass die Familie für immer ist. Wir haben also Regeln, und sie müssen sich daran halten", betonte er.

Getty Images Sarah Michelle Gellar und Charlotte Grace Prinze im September 2022

Instagram / sarahmgellar Freddie Prinze Junior und Sarah Michelle Gellar mit ihren Kindern

Instagram / sarahmgellar Freddie Prinze Junior und Sarah Michelle Gellar, Ehepaar

