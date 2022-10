"Bauer sucht Frau"-Dates: Peinliches Schweigen bei Bauer Max

Das lief wohl nur so mäßig! Am Montag startete die neue Staffel Bauer sucht Frau. Schon zum 18. Mal gehen Landwirte mit der Unterstützung von Moderatorin Inka Bause (53) auf die Suche nach der großen Liebe. Wie immer ging Folge eins mit dem Scheunenfest und einem ersten Kennenlernen los. Für den Jungbauern Max lief es beim ersten Treffen aber nur so mäßig, denn es herrschte unangenehmes Schweigen.

Max durfte beim großen Scheunenfest gleich drei Mädels kennenlernen. Für ihn interessierten sich Sonja, Linda und Anna. Und nach dem ersten Treffen sah es eigentlich sehr gut für den 26-Jährigen aus. Doch bei den Einzeldates tat er sich dann schwer, ein Gesprächsthema zu finden. Sonja versuchte vergeblich, den Landwirt zum Reden zu bringen. "Hast du noch irgendwelche Fragen? Irgendetwas?", hakte sie nach, aber Max blickte nur an die Decke. Mit einem unsicheren Lachen gab er die Frage zurück, aber auch der 23-Jährigen fiel nichts ein, was sie noch wissen wollte: "Ich habe mir noch irgendetwas aufgeschrieben." Ein bisschen Unterhaltung kam dann doch noch auf und Sonja nahm den peinlichen Moment mit Humor. Sie wolle Max trotzdem besser kennenlernen.

Mit Anna lief das Gespräch dann schon etwas besser und Max machte ihr direkt einige Komplimente, denn die Blondine sagte ihm vor allem optisch zu. Auch Anna war von dem Rheinland-Pfälzer ganz angetan und hatte sogar ein Geschenk dabei. Mit selbstgemachten kleinen Schnäpsen konnte sie dann auch die Zunge des schüchternen Bauern lösen.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTLplus.

RTL+ Max und seine "Bauer sucht Frau"-Bewerberinnen Sonja und Anna beim Scheunenfest 2022

RTL / Stefan Gregorowius Max und seine Hofdamen Anna, Sonja und Linda bei "Bauer sucht Frau"

RTL / Stefan Gregorowius Jungbauer Max, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2022

