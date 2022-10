Eisige Begegnung: Kanye West filmte Treffen mit Ex-Frau Kim

Ob Kim Kardashian (41) damit einverstanden war? Im Februar reichte der Realitystar die Scheidung von Rapper Kanye West (45) ein. Seitdem zeigt der Musiker immer wieder seltsames Verhalten: Zuletzt wurden sogar seine Social-Media-Accounts gesperrt, weil er gegen die Richtlinien der Plattformen verstoßen hatte. Doch nun hat Kanye sich eine neue Bühne gesucht und dort teilte er direkt ein Treffen mit Kim und den Kids.

Nachdem Instagram und Twitter ihn vor die Tür setzten, widmet Kanye sich jetzt YouTube. Dort postete er am Montag ein Video mit dem Titel "Last Week", das im Grunde ein Zusammenschnitt seiner vergangenen Woche ist. Im Verlauf besuchte er ein Basketballspiel seiner ältesten Tochter North (9), bei dem schließlich auch seine Ex-Frau Kim auftauchte. Genau dann setzt der Ton des Videos aus und es sind keine Worte mehr zu hören. Während der "Gold Digger"-Interpret liebevoll mit seinen Kids umging, ist zu sehen, dass er mit der Unternehmerin kaum ein Wort wechselte. Die Stimmung scheint also nach wie vor angespannt zu sein.

Kanye und Kim sollen Montagabend erneut auf einem Basketballspiel von North gewesen sein. Doch laut TMZ saßen sie nicht nur getrennt, sondern sprachen auch nicht miteinander. Ein Grund dafür könnte Kanyes Outfit gewesen sein: Er trug erneut ein Shirt mit der Aufschrift "White Lives Matter". Das gleiche Oberteil brachte ihm schon bei einem Auftritt im Rahmen der Paris Fashion Week viel Ärger ein.

Instagram / krisjenner Kanye und North West

Getty Images North West und Kim Kardashian im Juli 2022

Action Press Kanye West, 2022

