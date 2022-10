Regelverstoß: Kanye West auf Twitter und Instagram gesperrt

Kanye West (45) macht mal wieder Ärger. Der Rapper sorgte in den letzten Wochen immer wieder für Schlagzeilen. Wenn nicht im realen Leben, dann mit seinen manchmal kryptischen Posts in den sozialen Netzwerken. So nahm der Ex von Kim Kardashian (41) zuletzt ein Foto seiner ehemaligen Schwiegermutter Kris Jenner (66) als Profilbild auf Instagram. Mit einigen seiner Beiträge ist Kanye aber jetzt offenbar zu weit gegangen: Instagram hat ihn eingeschränkt.

Ein Sprecher des Unternehmens sagte laut CNN, Inhalte von Kanyes Konto seien gelöscht worden und außerdem sei eine Beschränkung verhängt worden, weil er gegen die Unternehmensrichtlinien verstoßen habe. Es wurde jedoch nicht angegeben, was an dem Inhalt genau zu beanstanden war oder welche Sanktionen Kanyes Account auferlegt wurden. Er selber äußerte sich noch nicht dazu.

Auch auf Twitter ist Kanye gesperrt worden. Ein Sprecher des Kurznachrichtendienstes erklärte gegenüber CNN, dass der Account des Musikers "wegen Verstoßes gegen die Twitter-Richtlinien" gesperrt worden sei. Twitter löschte zudem einen Tweet des "Gold Digger"-Interpreten, in dem er sich angeblich antisemitisch geäußert hatte.

Getty Images Kanye West, Februar 2018

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Kanye West, Rapper

