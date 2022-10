Nach gescheiterter Ehe: Tish Cyrus ist fleißig am Daten!

Schwebt Tish Cyrus (55) wieder auf Wolke sieben? Im vergangenen April gaben die Mutter von Miley Cyrus (29) und ihr Mann Billy Ray (61) nach knapp 30 Jahren Beziehung ihre Scheidung bekannt – angeblich soll das einstige Paar mit unüberwindbaren Differenzen gekämpft haben. Doch lange scheinen die beiden nicht um ihre gescheiterte Ehe zu trauern: Der Country-Sänger soll sich bereits mit seiner neuen Freundin verlobt haben – aber auch Tish soll wieder fleißig am Daten sein!

Wie eine Quelle gegenüber HollywoodLife angab, trifft sich Tish "definitiv" mit jemand Neuem! Wer der neue Partner an ihrer Seite ist, hält die Fünffach-Mama aktuell noch "unter Verschluss, aber [...] ihre Kinder sind einverstanden". Allerdings sollen ihre Kids laut dem Insider "nicht wissen, wie ernst die Dinge sind" – doch vor allem Miley scheint sich für ihre Mutter zu freuen, "weil sie mit diesem Mann glücklich zu sein scheint".

Eine weitere Quelle bestätigte zudem die Dating-Gerüchte: "Tish geht es gut und sie trifft sich auch mit einem neuen Freund, es geht also nicht darum, dass sie Billy zurückhaben will." Dennoch soll die Trennung für die 55-Jährige schwer gewesen sein, wie der Insider außerdem berichtete: "Sie hat nie wirklich geglaubt, dass es so weit kommen würde. Außerdem passierte es zu einem sehr schwierigen Zeitpunkt in ihrem Leben, da sie immer noch um den Verlust ihrer geliebten Mutter trauerte."

Getty Images Tish und Billy Ray Cyrus im Februar 2019

Getty Images Tish und Miley Cyrus im Februar 2019

Getty Images Tish Cyrus im März 2017

