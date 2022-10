So waren Prinz William und seine Kate als verknallte Teenies

Wie waren Prinzessin Kate (40) und Prinz William (40) wohl als frisch verliebtes Pärchen? Die beiden haben sich vor 21 Jahren an der Universität St. Andrews kennengelernt. Sie lebten damals im selben Studentenwohnheim. Über ihre Zeit an der Universität haben die Royals in der Vergangenheit nur sehr wenig erzählt. Ein königlicher Butler verriet jetzt, wie Kate und William in ihren jungen Jahren wirklich gewesen sind!

Der ehemalige königliche Butler Grant Harrold arbeitete sieben Jahre lang für König Charles III. (73) und das Königshaus. Der Diener erzählte in einem Interview mit Slingo, dass er die frühe Phase der Beziehung zwischen Kate und William mitverfolgt habe. Er erinnere sich an die bürgerliche Kate nach wie vor sehr gut. Sie sei "immer so höflich, freundlich und lustig gewesen und hat viele Witze gemacht." Die frisch Verliebten seien "genau wie jeder andere Freund und jede andere Freundin gewesen. Nicht anders als jeder andere."

Der ehemalige Butler habe eine enge Beziehung zu den beiden gepflegt und das nicht ausschließlich innerhalb der königlichen Mauern: "Ich lernte sie nicht nur im Dienst kennen, sondern auch außerhalb des Dienstes. Wir gingen in die gleichen Kneipen, wir hatten viele gleiche Freunde – ich wusste immer, wer sie waren und respektierte sie, aber ich kam sehr gut mit ihnen aus", betonte Grant.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im April 2008

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William

Alex Bramall Prinz William und Herzogin Kate im Dezember 2021

