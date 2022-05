Elif (29) ist emotional berührt. In der aktuellen Staffel von Sing meinen Song gehört die Sängerin zu den Künstlern, die die Songs der anderen Kandidaten neu interpretieren. Nachdem die Hits von Clueso (42) und SDP dran waren, nahmen sich die Musiker jetzt Elifs Lieder vor. Gastgeber Johannes Oerding (40) coverte ihr Lied "Unter meiner Haut" aus dem Jahr 2013, was viele erst durch die Tanzversion von Gestört aber GeiL kennengelernt haben. Johannes' Interpretation berührte Elif so sehr, dass sie weinen musste.

Johannes spielte bei "Sing meinen Song" eine Akustikversion von Elifs "Unter meiner Haut". Dieses Lied hat für die 29-Jährige einen großen emotionalen Wert. Der gebürtigen Berlinerin kamen die Tränen, als sie den Songwriter singen hörte. "Weißt du, was mich so berührt hat? Es war mein erster Song und ich habe so gehofft, dass es ein Hit wird, ich habe immer wieder aufs Neue gehofft", ließ Elif das Ganze nach dem Lied Revue passieren.

In dem Moment dachte Elif an die Zeit zurück, als sie als 21-Jährige die große Karriere im Musikgeschäft anstrebte, erzählte sie gegenüber Promiflash. "Hätte mir damals jemand gesagt, was mich alles erwartet, ich wäre umgedreht. Denn mein Weg war so hart – und diese ganzen Sachen kamen raus, als Johannes für mich gesungen hat und ich mein altes Ich vor mir gesehen habe", erklärte die Musikerin. Heute sei sie froh, dass sie im Musik-Business richtig Fuß gefasst habe, meinte Elif.

