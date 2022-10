Alec Baldwin strahlt bei Auftritt mit Hilaria und den Kids!

Alec Baldwin (64) kann wieder lachen! Der Hollywoodstar erlebte in den letzten Monaten eine schwere Zeit. Er musste sich damit auseinandersetzen, dass ein Schuss aus seiner Requisite am Set des Films "Rust" die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) tötete. Doch seine Familie und Ehefrau Hilaria Baldwin (38) stehen immer an seiner Seite – und bei einem Auftritt auf dem Red Carpet strahlte Alec jetzt mit seinen Kids um die Wette!

Beim Hamptons International Film Festival in New York schlug fast die ganze Familie Baldwin auf. Stolz präsentierten Alec und Hilaria fünf ihrer insgesamt sieben Kinder auf dem roten Teppich. Mit dabei war auch die neugeborene Ilaria. Doch das wenige Wochen alte Baby verschlief sein Red-Carpet-Debüt in einer Trage an Mamas Brust. Genau wie ihre Kids, die zum Teil Jogginghose und Pulli trugen, wählten auch der Schauspieler und seine Liebste eher gemütliche Looks: Alec trug ein graues Sweatshirt und einen langen Mantel, Hilaria wählte einen Trenchcoat und eine Hose in Lederoptik.

Es ist Alecs erster öffentlicher Auftritt, seitdem bekannt ist, dass die Dreharbeiten zu "Rust" fortgesetzt werden. Der Western soll nun in Halynas Namen und zu ihren Ehren entstehen. Ihr Ehemann Matthew wird sogar die Produktion übernehmen und alle Darsteller sollen ihre Arbeit Anfang Januar 2023 wieder aufnehmen – auch Alec.

Anzeige

Getty Images Alec Baldwin mit seiner Familie beim Hamptons International Film Festival 2022

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit all ihren Kindern

Anzeige

Getty Images Halyna Hutchins, Kamerafrau

Anzeige

Wie gefällt euch der Auftritt von Alec und seiner Familie? Toll, eine sehr süße Familie. Nichts für mich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de