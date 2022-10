Nach Kevin-Trennung: Kathi Wagener posiert heiß im Netz!

Kathi Wagener (27) lebt ihr Leben als heiße Single-Mama! Am vergangenen Wochenende gab sie bekannt, dass sie und ihr Freund Kevin Yanik sich getrennt haben. Die beiden lernten sich 2020 bei Are You The One? kennen und bekamen ein Jahr später sogar einen gemeinsamen Sohn. Dennoch sehen sie jetzt keine Zukunft mehr für sich als Paar. Jetzt zeigte sich Kathi freizügig im Netz.

Auf Instagram teilte die Influencerin ein Foto, auf dem sie mit einem Kaffee zwischen weißen Laken im Bett sitzt und melancholisch zur Seite blickt. Darauf verdeckt sie ihre intimsten Stellen lediglich mit einem umwickelten weißen Handtuch. Unter dem heißen Schnappschuss ließ Kathi gleich noch mal die Trennung Revue passieren und teilte einen Spruch: "Irgendwann kommt der Moment, in dem du entscheiden musst, ob du die Seite umblätterst oder das Buch schließt."

In ihrer Story hatte Kathi zuvor klargestellt, dass sie sich nach der Trennung von ihrem Freund jetzt voll auf ihren Sohn konzentrieren werde: Sie teilte ein Bild des Kleinen beim Spaziergang und schrieb "Die Liebe meines Lebens" dazu.

Anzeige

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik, "Are You The One?"-Paar

Anzeige

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, "Are You The One?"-Star

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und ihr Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de