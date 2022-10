Nach Verkündung: So groß ist Kaley Cuocos Babybauch schon!

Kaley Cuoco (36) genießt ihre Schwangerschaft! Gestern ließ sie die Bombe platzen: Ihr Partner Tom Pelphrey (40) und sie erwarten ihr erstes Kind. Die beiden sind erst seit vergangenem Mai zusammen, erst im September 2021 verkündete die Schauspielerin die Scheidung von ihrem zweiten Ehemann. Nun hat sie also den richtigen Partner für die Familienplanung getroffen: Kaley zeigte ganz stolz ihren wachsenden Babybauch.

In ihrer Instagram-Story teilte sie ein süßes Video, in dem sie in einem weißen Crop-Top ihren wachsenden Babybauch in Szene setzt. Liebevoll präsentiert die The Big Bang Theory-Darstellerin ihre Körpermitte einem ganz besonderen Begleiter – und zwar ihrem Pferd! "Ich stelle die Kleine den Pferden vor", schrieb sie zu dem Clip, in dem der Vierbeiner liebevoll die Nüstern auf ihren Bauch legt. Und das scheint Kaley sehr zu bewegen: "Komme gleich wieder, bin kurz weinen", fügte sie an.

Auch das Geschlecht ihres Nachwuchses hatten Kaley und Tom schon verraten: Sie dürfen sich auf ein kleines Mädchen freuen. Das verkündeten die beiden mit einem Tortenstück mit rosafarbener Füllung im Netz. "Ich fühle mich mehr als gesegnet und bin überglücklich", hatte die 36-Jährige dazugeschrieben.

Getty Images Tom Pelphrey und Kaley Cuoco im September 2022

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco im Oktober 2022

Instagram / tommypelphrey Tom Pelphrey und Kaley Cuoco, Schauspieler

