"Düstere Zeit": So ging Kaley Cuoco mit ihrer Scheidung um

Das war wohl eine schwere Erfahrung für Schauspielerin Kaley Cuoco (36)! Im September 2021 trennten sich der The Big Bang Theory-Star und sein Ehemann Karl Cook (31). Die beiden waren über drei Jahre ein Paar. Anfang 2022 folgte dann die Scheidung. Streit oder einen Rosenkrieg gab es zwar nicht, aber diese Zeit war für sie trotzdem nicht leicht. Um die Scheidung zu verarbeiten zu können, musste Kaley sich Hilfe suchen.

"Die Scheidung durchzumachen, war für mich eine sehr düstere Zeit. Ich wusste einfach nicht, wie ich damit umgehen soll", erzählte Kaley jetzt Variety. Sie habe sich in die Arbeit gestürzt, um auf andere Gedanken zu kommen und nicht in Depressionen zu verfallen. Schließlich seien es ihre Freunde und Kollegen gewesen, die für den entscheidenden Moment gesorgt haben: "Nach einem Monat hatte ich eine Intervention von meinen Produzenten in meinem Wohnwagen", berichtete die 36-Jährige. Das habe sie dazu bewogen, sich Hilfe bei einem Therapeuten zu suchen, was ihr schließlich geholfen habe.

Während dieser schweren Zeit wäre es Kaley außerdem schwergefallen, allein zu sein. Als Lösung zog sie mit ihrer Freundin Zosia Mamet (34) in eine Mädels-WG. "Ich brauchte wirklich jemanden, der bei mir ist. Ich war wirklich dabei, meinen Verstand zu verlieren", meinte sie. Es scheint ihr gutgetan zu haben, denn mittlerweile geht es Kaley deutlich besser und sie ist wieder frisch verliebt.

Anzeige

Getty Images Kaley Cuoco und Karl Cook im November 2019 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Kaley Cuoco, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / zosiamamet Kaley Cuoco und Zosia Mamet

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de