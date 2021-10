Jamie Lee Curtis (62) gibt jetzt ganz private Einblicke in ihr Familienleben! Die "Halloween"-Darstellerin ist schon seit 1984 mit dem Schauspieler Christopher Guest (73) verheiratet. In den vergangenen Jahren krönten die zwei Turteltauben ihr Liebesglück mit zwei Adoptivkindern. Anfang August gab die gebürtige US-Amerikanerin daraufhin öffentlich bekannt, dass ihr jüngstes Kind namens Ruby transgender sei. Jetzt bekommen die Fans Jamies Tochter auch erstmals zu Gesicht!

Auf ihrem Instagram-Account postet die 62-Jährige einen Ausschnitt aus einem Artikel des People-Magzins, auf dem sie mit ihrem jüngsten Kind zu sehen ist. Auf dem Bild wirkt das Mutter-Tochter-Gespann total vertraut: Die beiden tragen schwarze Kleider – und halten sich dabei an den Händen fest. "Ruby, ich bin stolz darauf deine Mutter zu sein. Heute mehr denn je", schreibt Jamie darunter.

Die Fans und Kollegen der Autorin freuen sich total darüber, dass sie nun endlich einen Blick auf die 25-Jährige erhaschen können. Innerhalb weniger Stunden bekommt das Posting bereits über 200.000 Likes – und in der Kommentarspalte darunter finden sich zahlreiche Komplimente. "Ruby ist so gesegnet mit dir und du bist so gesegnet, ihre Mama zu sein", schwärmte beispielsweise die Journalistin Maria Shriver (65).

Anzeige

Getty Images Christopher Guest und Jamie Lee Curtis

Anzeige

Getty Images Jamie Lee Curtis, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Jamie Lee Curtis im Januar 2020 in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de