Zum 16. Geburtstag: Linda Evangelista teilt Foto von Sohn

Linda Evangelista (57) könnte wohl kaum stolzer sein! Die gebürtige Kanadierin zählte in den 90er-Jahren zu den gefragtesten Models dieser Welt. Im Oktober 2006 feierte die Beauty dann auch privat einen besonderen Moment: Die Laufstegschönheit und ihr Ex François-Henri Pinault durften damals nämlich ihren Sohnemann Augustin auf der Welt begrüßen. Inzwischen ist ihr Nachwuchs schon 16 Jahre alt: An Augustins Geburtstag teilte Linda jetzt ein seltenes Mama-Sohn-Foto im Netz!

Eigentlich hält Linda ihren Sohn zum Großteil aus der Öffentlichkeit heraus – doch zu seinem 16. Geburtstag veröffentlichte sie jetzt einen niedlichen Schnappschuss auf ihrem Instagram-Profil: Auf dem Pic posiert die stolze Mama gemeinsam mit ihrem Augustin. Dabei stecken die beiden die Köpfe zusammen und schauen in die Kamera. "Mein Herz. Mein Licht. 16", betitelte die 57-Jährige das Posting kurz und knapp.

Doch damit nicht genug! Zusätzlich zu dem aktuellen Bild teilte Linda noch einige weitere Aufnahmen aus Augustins Kindheit. Beispielsweise lud sie ein Foto hoch, auf dem das Mama-Sohn-Gespann vor einem Spiegel steht und Augustin Grimassen zieht.

Linda Evangelista, ehemaliges Topmodel

Linda Evangelista im September 2014

Linda Evangelista mit ihrem Sohn Augustin

