"Einfach süß": Julia Roberts begeistert von Tochter Hazel

Julia Roberts (54) ist eine echte Löwenmama! Der Hollywoodstar ist bei seinem Familienleben sehr auf Privatsphäre bedacht. Zusammen mit ihrem Mann Danny Moder (53) hat die Pretty Woman-Bekanntheit zwei Söhne und eine Tochter. Besonders wichtig ist ihr, die drei möglichst aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Ab und zu erzählt sie aber doch stolz von ihren Sprösslingen. Jetzt hat Julia verraten, wie besonders ihre Tochter Hazel (17) ist!

"Dieses Mädchen ist einzigartig", lachte Julia im Interview mit CBS News und gab so einen seltenen Einblick in ihr Familienleben. Sie erzählte von einem lustigen Moment mit ihrer Tochter Hazel bei einem FaceTime-Gespräch. Der Teenager sollte Papa Danny bei den Filmfestspielen in Cannes auf den roten Teppich begleiten. Im Chat mit ihrer Mutter zuvor fiel dieser auf, dass ihre Tochter sich gar nicht wirklich hübsch gemacht habe. "Ich sagte: 'Vielleicht ein bisschen Eyeliner?' [...] Sie meinte: 'Ich habe keinen Eyeliner dabei, Mum, wovon redest du?'" Bei solchen Dingen sei Hazel eben ein wenig speziell, aber Julia finde das "einfach süß" und unschuldig.

Hazel und ihr Zwillingsbruder Phinnaeus (17) haben mit 17 Jahren offenbar ihren eigenen Kopf und mittlerweile haben sie Mama Julias Nest auch schon verlassen. Erst im Frühjahr stand für die beiden eine große Veränderung an: Sie wechselten von der Schule auf das College. Dass ihre Kids jetzt schon Studenten sind, sei für die Schauspielerin aber noch gewöhnungsbedürftig.

Julia Roberts und Danny Moder im Juli 2021

Julia Roberts, Danny Moder und ihre drei gemeinsamen Kinder im Mai 2019

Julia Roberts, Filmstar

