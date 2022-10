Was geht bei Lauren Goodger und diesem "Big Brother"-Star?

Kann sie langsam wieder nach vorne schauen? Bei Lauren Goodger (36) ging es in den vergangenen Monaten ziemlich drunter und drüber. Kurz nach der Geburt verstarb ihre Tochter Lorena. Dann wurde ihr Partner ihr gegenüber handgreiflich – und sie trennten sich. Doch nun soll die The Only Way Is Essex-Bekanntheit wieder jemanden daten: Jetzt wurde Lauren mit einem Mann gesichtet – und die beiden wirken sehr vertraut miteinander!

The Sun liegen Bilder vor, die die 36-Jährige an der Seite von Lotan Carter zeigen. Er ist bereits aus der UK-Version von Big Brother bekannt. Offenbar half er Lauren mit einem platten Reifen und brachte seine kleine Tochter mit. Auf einem Foto küsste er sie sogar innig auf die Wange! Ein Insider erklärte diesbezüglich: "Lauren und Lotan haben sich in letzter Zeit oft gesehen, nachdem sie ihn als Life-Coach engagiert hatte, um ihre psychische Gesundheit [...] zu verbessern."

Schon vor wenigen Wochen plauderte eine Quelle bereits aus, dass Lauren wieder am Daten sei. "Lauren geht es besser und jemand, der reich und schön ist, gibt ihr wieder Selbstvertrauen", hatte ein Insider gegenüber Mirror verraten und betonte, dass die TV-Bekanntheit wieder nach vorne schauen wolle.

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, TV-Bekanntheit

Anzeige

ActionPress Lotan Carter, Online-Coach

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, "The Only Way Is Essex"-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de