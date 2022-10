Wegen Bibi-Trennung? Julian Claßen hat stark abgenommen

Hat Julian Claßen (29) die Trennung von Bibi stärker zu schaffen gemacht als bisher angenommen? Im Mai die erschütternde Nachricht: Das einstige Traumpaar, das 13 Jahre lang zusammen war, zwei gemeinsame Kinder hat und sich ein Millionen-Imperium aufbaute, hat sich getrennt. Grund dafür soll Bibi sein, die sich Gerüchten zufolge in den Manager der beiden verliebte. Hat Julian das so schwer zu Schaffen gemacht, dass er kein Essen mehr runter bekam?

In seiner Instagram-Story äußerte Julian sich jetzt bezüglich besorgniserregender Fragen seiner Fans zu seinem Gewicht. Denn er verriet, dass er vor vier Monaten gerade einmal 60 Kilo auf die Waage brachte. "Also Anfang Mai war ich auf 85 Kilo, dann habe ich innerhalb von zwei bis drei Wochen circa 25 Kilo abgenommen und habe mir dann gedacht, dass es ja keinen perfekteren Zeitpunkt gibt, als sofort mit Sport anzufangen", beruhigt der YouTube-Star seine Fans." Jetzt, vier Monate später, wiege ich wieder circa 15 Kilo mehr und fühle mich soooo viel wohler in meinem Körper", gestand er.

Seit Julian mit Tanja Makarić (25) zusammen ist, scheint es also auch wieder mit seinem Gewicht bergauf zu gehen. Egal ob morgens oder abends – mit Sport bringt der fleißige Blondschopf seinen Körper aktuell in Topform. Aber ab und zu scheint er sich trotzdem auch mal Ungesundes zu gönnen – wie beim gemeinsamen Burger essen mit seiner Liebsten am gleichen Tag seiner Gewichtsoffenbarung.

Getty Images Julian und Bibi Claßen im Oktober 2015

Instagram / julienco_ Julian Claßen im Juli 2022

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić im August 2022

