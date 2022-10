Davor soll die Queen vor ihrem Tod Angst gehabt haben

Worüber hat Queen Elizabeth II. sich Gedanken gemacht? Am 8. September ist die ehemalige Königin im Alter von 96 Jahren verstorben. Während ihrer 70-jährigen Regentschaft soll sie sich einige Sorgen gemacht haben – eine davon soll mit ihrer offiziellen Residenz, dem Buckingham-Palast, zu tun haben. Die königliche Bildhauerin Frances Seleglman verriet jetzt in einem Interview, worum sich die Queen gesorgt hat!

Im Interview mit Hello! verriet Frances, dass die Queen beunruhigt gewesen sei über die Menge an Touristen, die sich tagtäglich vor dem Buckingham-Palast tummeln: "Sie war immer so besorgt darüber, dass jemand überfahren werden könnte; sie sagte, dass sie nicht richtig aufpassen, wo sie hinlaufen", soll das Staatsoberhaupt ihr anvertraut haben.

Gerüchten zufolge ist die Queen vom Buckingham-Palast als ihren Wohnort nie besonders angetan gewesen. In ihrem Buch "Die Firma" berichtet die königliche Biografin Penny Junor, dass Elizabeth II. nach dem Tod ihres Vaters eigentlich im Clarence House wohnen bleiben wollte, aber der ehemalige Premierminister Winston Churchill ihren Umzug in den Buckingham Palace nachdrücklich befürwortete. Bis zuletzt war die Monarchin sehr angetan von Schloss Windsor, auf dem sie bis zu ihrem Tod die meiste Zeit verbrachte.

Getty Images Der Buckingham Palast im September 2022

Getty Images Queen Elizabeth II., Juli 2010

Getty Images Schloss Windsor im Mai 2020

