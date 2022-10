Nach Geburt seines Babys: Rafael Nadal bedankt sich bei Fans

Rafael Nadal (36) lässt wieder was von sich hören! Der Tennisstar wurde vergangene Woche zum ersten Mal Vater. Ein Insider verriet, dass seine Frau María Francisca Perelló in einer Privatklinik auf Mallorca einen kleinen Jungen zur Welt gebracht habe. Bislang hüllten sich die beiden in Schweigen und bestätigten die Geburt noch nicht. Doch nun meldete sich Rafael bei seinen Fans und bedankte sich.

Auf Twitter verfasste der Profisportler ein paar kurze Zeilen. "Nach ein paar Tagen und vielen liebevollen Nachrichten wollte ich mich einfach bei euch allen bedanken!", schrieb er. Offenbar geht es der jungen Familie blendend: "Wir sind sehr glücklich und es geht uns sehr gut! Eine herzliche Umarmung", schloss Rafael seinen Post ab.

Bislang hatte nur ein Insider gegenüber dem spanischen Blatt Diario de Mallorca berichtet, dass der Nachwuchs der Eheleute auf der Welt sei. "Sowohl der Mutter als auch ihrem Baby, das in der 37. Schwangerschaftswoche geboren wurde, geht es gut", hieß es demnach.

SIPA PRESS María Francisca Perelló und Rafael Nadal, Juni 2022

Getty Images Rafael Nadal bei den French Open 2022

Getty Images Rafael Nadal und María Francisca Perelló im Jahr 2011

