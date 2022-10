Nach Tod von Queen Elizabeth: Prinzessin Anne verleiht Orden

Prinzessin Anne (72) tritt in die Fußstapfen ihrer Mutter. Am 8. September erlitt die Reiterin einen tragischen Verlust: Nachdem bekannt wurde, dass sich der Gesundheitszustand von Queen Elizabeth II. (✝96) verschlechtert hatte, wich die Prinzessin ihrer Mutter nicht von der Seite – auch zum Zeitpunkt des Todes der Königin war die ehemalige Olympia-Teilnehmerin anwesend. Seit dem Ableben der Queen fand nun die erste Ordensverleihung statt, die Prinzessin Anne anstelle der einstigen Monarchin ausrichtete.

Am vergangenen Mittwoch fand eine Ordensverleihung im Buckingham-Palast statt, bei der Mitglieder der königlichen Familie traditionell Personen für besondere Leistungen auszeichnen. Bislang hatte die Queen die Orden verliehen – nun übernahm ihre Tochter Anne aber diese Rolle, wie People berichtete. So erhielten beispielsweise die paralympische Schwimmerin Maisie Summers-Newton, der Rugbytrainer und ehemalige Profispieler Jamie Jones-Buchanan sowie der Journalist Charles Sabine ein Ehrenzeichen von der Prinzessin.

Auf dem offiziellen Twitter-Account der königlichen Familie wurde den Ausgezeichneten noch einmal herzlichst gratuliert. Zudem wurde angekündigt, dass es noch weitere Verleihungen wie diese geben wird: "In den kommenden Monaten werden Mitglieder der königlichen Familie weiterhin Auszeichnungen an diejenigen überreichen, die in der Geburtstags- und Neujahrsehrenliste der verstorbenen Königin aufgeführt sind."

