Private E-Mail: Angelina Jolie sendete Brad emotionale Worte

Angelina Jolie (47) und Brad Pitt (58) werden wohl keine Freunde mehr! Seit ihrer eingereichten Scheidung 2016 scheint zwischen dem einstigen Traumpaar nur noch Groll zu herrschen. Sie streiten um das Sorgerecht für die Kinder und um ihr französisches Weingut. Fast nebenbei warf die "Lara Croft"-Darstellerin ihm auch Gewalt vor. In einer emotionalen Mail richtete Angelina jetzt offene Worte an Brad!

Das E-Mail wurde via TikTok veröffentlicht. Es soll tatsächlich ein offizielles Dokument sein und sich sogar in den Gerichtsakten befinden. "Ich muss dies aufschreiben, um nicht zu emotional zu werden", leitete Angelina ihre Botschaft ein. Sie erklärte Brad, warum es für sie wichtig war, das wertvolle Weingut zu verkaufen: "Es ist der Ort, an dem wir unsere Zwillinge nach Hause gebracht haben und an dem wir über einer Gedenktafel für meine Mutter geheiratet haben. [...] Aber es ist auch der Ort, der den Anfang vom Ende unserer Familie markiert."

Auch wenn sie und Brad eigentlich zerstritten sein sollen, wird in dem Text deutlich, wie mitgenommen Angelina ist. "Selbst jetzt ist es unmöglich, dies zu schreiben, ohne zu weinen", meinte sie und betonte, wie schwer ihr die Entscheidung gefallen sei, ihren Anteil des Weinguts ohne seine Zustimmung zu verkaufen. Nun sei sie aber an einem Punkt, an dem sie keine emotionale Bindung mehr zu dem Grundstück habe.

Angelina Jolie, Schauspielerin

Brad Pitt im September 2022

Brad Pitt und Angelina Jolie 2015

