Sing-Offs: Diese Talents sind im "The Voice"-Halbfinale

Sie haben es schon ins Halbfinale geschafft! Nachdem die Battles bei The Voice of Germany durch sind, müssen sich die Kandidaten in den Sing-Offs beweisen. Dabei treten sie in Grüppchen gegen ihre anderen Teammitglieder an – doch nur einer darf eine Runde weiter. Das entscheiden die jeweiligen Juroren. Nach den ersten Sing-Offs ist klar: Diese Talents stehen sicher im Halbfinale!

Als Erstes starteten drei Kandidaten aus dem Team von Rea Garvey (49). Am Ende konnte sich Jan Bleeker jedoch mit seiner Version von "To Love Somebody" von den Bee Gees durchsetzen. Aus Team Stefanie Kloß (37), die sich an dem Abend Unterstützung von Lena Meyer-Landrut (31) verschaffte, überzeugte Basti Schmidt. "Das, was du hier auf der Bühne gemacht hast, war ein musikalisches Wunder", staunte Peter Maffay (73) nach seinem Auftritt. Er schickte wiederum Nel Lewicki aus seinem Team direkt ins Halbfinale. Mark Forster (39) war am meisten von Anny Ogrezeanu überzeugt – auch sie ist eine Runde weiter!

Die vier Kandidaten sind allerdings nicht die Einzigen, die im Halbfinale stehen. In den kommenden Folgen werden die übrigen Talents wieder in den Sing-Offs antreten und um das beliebte Ticket für die nächste Runde und damit das Halbfinale kämpfen.

ProSieben/SAT.1 Lena Meyer-Landrut und Stefanie Kloß bei "The Voice of Germany"

ProSieben/SAT.1 Mark Forster mit seinen Talents bei "The Voice of Germany"

ProSieben/SAT.1 / André Kowalski Die Coaches bei "The Voice of Germany" 2022

