Ehe-Krise mit Gisele: War Tom Brady nicht kompromissbereit?

Aus dem Grund sollen sich Gisele Bündchen (42) und Tom Brady (45) getrennt haben! Bisher haben die beiden das Scheitern ihrer Ehe zwar noch nicht offiziell bestätigt, doch die Gerüchteküche brodelt seit geraumer Zeit. Angeblich sollen das Model und der Footballspieler nach 13 Jahren Ehe bereits Scheidungsanwälte engagiert haben und sich um die gemeinsamen Kinder streiten. Ein Insider heizt die Vermutungen weiter an und liefert den angeblichen Grund für das Beziehungs-Aus!

Eine Quelle behauptet gegenüber Us Weekly den Grund für das Ehe-Aus von Gisele und Tom zu kennen: "Gisele und Toms Freunde sind wütend auf Tom, weil er sein Wort gebrochen hat und aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist", spielt er auf Toms Beruf als Footballspieler an. Denn der würde den 45-Jährigen zeitlich so sehr beanspruchen, dass der Dreifachvater kaum Zeit für seine Gattin habe. Anstatt Zeit mit seiner Frau zu verbringen, habe "Tom sich in die Arbeit gestürzt und seine ganze Liebe auf die Kinder gerichtet", so der Insider weiter. Der Profisportler zeige sich nicht bereit dazu, Kompromisse mit Gisele einzugehen.

Die 42-Jährige jedenfalls habe mit ihrer Ehe abgeschlossen, so eine weitere Quelle gegenüber People. "Sie war lange Zeit darüber verärgert und es ist immer noch schwierig, aber sie hat das Gefühl, dass sie weitermachen muss. Sie glaubt nicht, dass ihre Ehe wiederhergestellt werden kann." Aus dem Grund nehme sie derzeit Abstand von ihrem Ex. Ihr gehe es aber den Umständen entsprechend gut.

Getty Images Tom Brady, NFL-Star

Instagram / gisele Gisele Bündchen und Tom Brady mit ihren Kindern

Backgrid/MEGA Gisele Bündchen im Oktober 2022

