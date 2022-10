Im Adam-Drama: Will Behati Prinsloo hier eine Ansage machen?

Behati Prinsloo (34) meldet sich zurück im Netz! Die Ehefrau des Sängers Adam Levine (43) muss derzeit wohl viel einstecken. Kurz nachdem das Model bekannt gemacht hatte, dass es erneut schwanger ist, wurden Fremdgehgerüchte rund um seinen Mann laut. Zahlreiche Frauen behaupteten, anzügliche Nachrichten von ihm bekommen oder eine Affäre mit ihm gehabt zu haben. Die Beauty hatte bisher nichts zu dem Drama gesagt: Doch jetzt scheint Behati eine Ansage machen zu wollen!

Die 34-Jährige postete seit längerer Zeit mal wieder etwas in ihrer Instagram-Story. Offenbar ein kleiner Throwback, denn sie steht vor einer Victoria's Secret-Anzeige in einem rockigen Outfit und hohen Schuhen. Doch das Besondere an dem Pic: Behati schaut frech in die Linse und zeigt ihren Mittelfinger! Gibt es einen bestimmten Grund, dass sie genau dieses Bild jetzt reinstellt? Der Finger dürfte wohl an alle gerichtet sein, die ihre Beziehung hinterfragen. Denn sie selbst soll trotz der negativen Schlagzeilen zu ihrem Adam stehen.

Laut Insidern versucht das Ehepaar, diese schwere Zeit zusammen zu überstehen. Das bewies Behati bereits, indem sie den Musiker bei einem Gig inmitten der Fremdgehgerüchte unterstützte. Außerdem genoss die kleine Familie erst vor wenigen Tagen auch ihre gemeinsame Zeit bei einem Fahrradausflug.

Instagram / behatiprinsloo Behati Prinsloo, September 2022

Getty Images Behati Prinsloo und Adam Levine im November 2021

ActionPress Adam Levine und Behati Prinsloo mit ihrer Tochter im September 2022

