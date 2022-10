Kanyes Verschwörungstheorie: Seine Kinder wurden manipuliert

Kanye West (45) polarisiert erneut mit skurrilen Behauptungen! Bereits in der Vergangenheit fiel der "Life Of The Party"-Interpret mit fragwürdigen Aktionen auf: So beerdigte er in einem seiner Musikvideos Pete Davidson (28), den damaligen Freund seiner Ex-Frau Kim Kardashian (41) oder behauptete, dass die Mutter seiner vier Kinder fremdgesteuert wird. Jetzt stellte der Rapper eine neue Verschwörungstheorie auf: Kanye ist davon überzeugt, dass seine Kids manipuliert wurden!

In einem Interview mit Fox News sprach Kanye über seine vier Kids und anscheinend deren Umfeld: "Ich denke, es waren Schauspieler, professionelle Schauspieler, die in meinem Haus platziert wurden, um meine Kinder zu sexualisieren." Der Musiker bezog sich dann wohl auf einen Sohn einer Bekannten: "Wir haben nicht einmal geglaubt, dass diese Person ihr Sohn war, weil er viel klüger war als sie, richtig?" Neben anderen abfälligen Bemerkungen wurden diese Äußerungen nach Angaben der Show allerdings nicht ausgestrahlt.

Kanyes Interviewpartner ging auf die Äußerungen nicht weiter ein – stattdessen bezog er sich auf eine Theorie, die der 45-Jährige bereits einige Male aufgestellt hatte: Laut Kanye soll seine Ex-Frau Kim und ihre Familie seine Tochter Chicago (4) an ihrem vierten Geburtstag entführt haben! "Jeder hat am helllichten Tag gesehen, wie diese Personen des öffentlichen Lebens mein schwarzes Kind an ihrem Geburtstag entführt haben. Ich wusste nicht, wo die Geburtstagsparty stattfand", behauptete er in einer weiteren, nicht ausgestrahlten Sequenz.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Kanye West und ihren Kindern Saint, Psalm, Chicago und North

Getty Images Kanye West, Rapper

Michael Reaves/Getty Images Kanye West im März 2022

