Keinen Kontakt mehr mit Kanye West: Kim Kardashian reicht es

Für Kim Kardashian (41) hat Kanye West (45) es endgültig zu weit getrieben! Der Rapper sorgte in den letzten Wochen größtenteils für Negativschlagzeilen. Nachdem er bei einer Modeshow für ein Shirt mit der Aufschrift "White Lives Matter" kritisiert wurde, bekam er Probleme mit einigen Social-Media-Plattformen. Einer der Gründe für diesen Ärger sollen antisemitische Äußerungen gewesen sein. Seine Ex hat davon jetzt genug: Kim will keinen Kontakt mehr!

"Sie hat genug von seinen Verschwörungstheorien, Mobbing und hasserfüllten Reden", erklärte eine Quelle Page Six. Demnach sollen die beiden nur noch über ihre Mitarbeiter in Kontakt stehen: "Sie haben in den letzten Wochen überhaupt nicht mehr miteinander gesprochen und die gesamte Kommunikation für die Termine der Kinder wird jetzt von ihren Assistenten koordiniert." Es scheint, als habe Kim endgültig einen Schlussstrich unter die Beziehung zu Kanye gezogen und halte diesen sporadischen Kontakt nur aufgrund der vier gemeinsamen Kindern aufrecht.

Kim hat schon in den vergangenen Tagen Maßnahmen ergriffen, um vor allem ihre Kinder vor der aktuell sehr negativen Stimmung ihres Ex-Mannes zu schützen. Mittlerweile soll sie sogar die Schule ihrer Kinder durch einen Sicherheitsdienst überwachen lassen. Die Entscheidung hat sie wohl nicht ohne Grund getroffen, denn Kanye hatte zuvor den Namen der Schule ins Netz gestellt.

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Getty Images Kanye West, Rapper

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Kanye West und ihren Kindern Saint, Psalm, Chicago und North

