25 Kilo: Nahm Julian Claßen wegen Bibi-Trennung so krass ab?

Julian Claßen (29) hatte vor ein paar Monaten viel Gewicht in kurzer Zeit verloren – war die Trennung von Bibi (29) schuld daran? Zumindest hatte der YouTube-Star ungefähr zu der Zeit abgenommen, in der er auch das Liebes-Aus bekannt gab. "Also Anfang Mai war ich bei 85 Kilo, dann habe ich innerhalb von zwei bis drei Wochen circa 25 Kilo abgenommen [...]", rief sich der Influencer jetzt auf Instagram in Erinnerung. Inzwischen habe er durch sein Sportprogramm aber wieder rund 15 Kilogramm zugenommen.

