Vierte Staffel: Das sind die "Prince Charming"-Kandidaten

Welcher Prince Charming-Kandidat kann am Ende das Herz von Fabian Fuchs gewinnen? Am 29. September startet die vierte Staffel der schwulen Datingshow, in der der im Management eines Internetunternehmens tätige Berliner die letzte Krawatte an seinen Mr. Right vergeben wird. Nun stehen auch endlich die 21 Teilnehmer fest, die sich auf das Liebesabenteuer begeben: So werden beispielsweise der Schweizer Verkaufsinnendienstler Alessandro, Kellner Sam aus Köln, Modemanagement-Student Sebastian aus Bielefeld und der Friseur Marcel aus Hamburg um die Gunst des neuen Prince Charmings buhlen.

