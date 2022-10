Amüsant: Julian Claßen wird bei "The Masked Singer" getippt

Flunkert Julian Claßen (29) etwa seine Fans an? Nach der Trennung von seiner Ehefrau Bibi Claßen (29) schwebt der Influencer wieder auf Wolke sieben. Gemeinsam mit seiner Freundin Tanja Makarić (25) verbringt der Zweifach-Papa aktuell eine schöne Zeit in Kanada und teilt viele niedliche Schnappschüsse aus ihrem gemeinsamen Urlaub. Doch lenkt er seine Fans damit nur auf eine falsche Fährte? Julian wurde unter einer Maske in der aktuellen The Masked Singer-Staffel getippt!

Die beliebte Gesangsshow ist im vollen Gange. Neben Katja Burkard (57) oder Jutta Speidel (68) wurde zuletzt Thomas Hayo demaskiert. In der vergangenen Folge hatte Ruth Moschner (46) unter anderem eine besonders amüsante Theorie: Ist Julian etwa die Black Mamba? Immerhin könnten die Kamele und Vögelchen, die hier als Indizien für den Promi sprechen sollen, ein Hinweis auf Dubai sein. Und dort würde sich auch der 29-Jährige gerne aufhalten, kombinierte die Rate-Expertin.

Von diesen Spekulationen hatte auch Julian Wind bekommen und teilte diese Vermutung mit seinen Instagram-Followern. Einige Fans gehen deshalb davon aus, dass er damit bloß von seiner Show-Teilnahme ablenken will. Das ist bei solch malerischen Urlaubsschnappschüssen, die er und Tanja im Netz posten, nur sehr schwer vorstellbar.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen im Oktober 2022 in Vancouver

ProSieben/Willi Weber Ruth Moschner bei "The Masked Singer"

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen und seine Tanja genießen den Sonnenuntergang in Vancouver

