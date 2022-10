Feiert Henry Cavill in "Black Adam" sein Superman-Comeback?

Ist er in "Black Adam" zu sehen? Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass Dwayne "The Rock" Johnson (50) in dem DC-Antihelden-Film die Rolle des Black Adam übernehmen wird. Am 20. Oktober läuft der Action-Streifen in den deutschen Kinos an. Momentan zieht der Cousin von Roman Reigns (37) von Talkshow zu Talkshow, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Nun lieferte Dwayne einen kleinen Hinweis, dass Superman einen Auftritt in "Black Adam" haben könnte!

In der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" war der 50-Jährige mächtig in Plauderlaune. Laut dem Fast & Furious-Darsteller werde in dem Film "irgendetwas passieren, und die Leute werden ausflippen." Dabei bezog sich Dwayne auf Jimmy Fallons (48) Aussage, dass es in jedem Superhelden-Spektakel die sogenannte Post-Credit-Szene gäbe. Diese liefert für gewöhnlich einen Teaser für eine mögliche Fortsetzung. Und Fans sind sich sicher: Henry Cavill (39) wird darin als Superman zu sehen sein. Schon lange wünschen sich die DC-Liebhaber nämlich ein Aufeinandertreffen von dem Helden und dem Antihelden Black Adam.

Bereits im August hatten mehrere Berichte angedeutet, dass Henry für "Black Adam" erneut in seinen Superman-Anzug schlüpfen könnte. Bestätigt ist diesbezüglich aber noch nichts. Die Fans müssen also auf alle Fälle die Kinos besuchen, um eine Antwort auf Dwaynes Hinweis zu erhalten.

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson als DC-Antiheld Black Adam

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson im Oktober 2022

Instagram / henrycavill Henry Cavill, britischer Schauspieler

