Kim Kardashian und Mila Kunis wurden von Fans ausgebuht

Das haben die beiden wohl nicht erwartet! Die Prominenten Mila Kunis (39) und Kim Kardashian (41) sind seit vielen Jahren mega-erfolgreich. Mila ist eine beliebte Schauspielerin in Hollywood, während Kim Unternehmerin und Influencerin ist. Doch trotz dieser unterschiedlichen Karrieren erlebten sie kürzlich die gleiche Situation. Die "Bad Moms"-Darstellerin und der Realitystar wurden Opfer einer unerwarteten Publikumsreaktion. Die zwei wurden von den Zuschauern in der Öffentlichkeit ausgebuht.

Laut Fox News waren die beiden bei unterschiedlichen Events dieser Situation ausgesetzt. Mila war zu Gast bei der amerikanischen Talk-Show "Jimmy Kimmel Live!", wo sie über ihren neuesten Film "Luckiest Girl Alive" sprach. Auf die Frage, ob sie sich wie eine New Yorkerin fühle, begann das Publikum sie anzufeinden, denn Mila kommt gebürtig nicht von dort. "Was ist los mit deinem Publikum? Das ist typisch New York", konterte sie. Auch Kim wurde Opfer einer "Buh"-Attacke. Der Keeping up with the Kardashians-Star war Zuschauer eines American Football Spiels mit ihrem Sohn Saint West (6), bei welchem sie von Fans negative Zurufe bekam.

Einige Fans haben auf die Situation im Netz reagiert."Kim wurde soeben ausgebuht im Stadium. Auf die anderen Stars wurde neutral reagiert" , twitterte ein Zuschauer. Jedoch störte das Kim offenbar gar nicht, denn sie machte weiterhin ganz ausgelassen Selfies. Auch Mila nahm sich die Buh-Rufe nicht zu Herzen. Sie lachte darüber und gab zu, kein waschechter New Yorker zu sein.

SIPA PRESS/Actionpress Mila Kunis, 2019

Getty Images Kim Kardashian im Mai 2022

Getty Images Kim Kardashian, Oktober 2022

