Nach Interview: Selena und Hailey Bieber auf selbem Event!

Vor wenigen Wochen hat Hailey Bieber (25) mit einem sehr privaten Interview überrascht: In einem Podcast sprach sie das erste Mal über die frühere Beziehung ihres Ehemannes Justin Bieber (28) mit Selena Gomez (30). Dabei stellte sie ein für alle Mal klar, dass sie den Sänger erst gedatet hatte, nachdem dieser von Selena getrennt gewesen war. Nun kam es zu einem besonderen Aufeinandertreffen: Hailey und Sel flanierten über denselben Red Carpet!

Am Samstagabend waren die beiden Gast bei der Academy Museum Gala in Los Angeles. Während die 25-Jährige in einem braunen Cut-out-Dress der Luxusmarke Saint Laurent über den roten Teppich flanierte, setzte die Sängerin auf einen schwarzen Anzug von Giorgio Armani. Das ist das erste Mal seit Haileys brisantem Interview, dass die zwei auf demselben Event auftauchen. Ob sie sich gegrüßt haben oder anderweitig begegnet sind, ist nicht bekannt.

Womöglich sind sich die Frauen aber eher aus dem Weg gegangen – denn kurz nach der Veröffentlichung des Interviews äußerte sich Selena mit kryptischen Worten bei ihren Fans. "Ich denke, all diese Dinge, die ich nicht zu wissen brauche, sind einfach abscheulich und ekelhaft", erzählte die "It Ain't Me"-Interpretin ihrer Community während eines TikTok-Livestreams.

Getty Images Hailey Bieber bei der Academy Museum Gala in Los Angeles, Oktober 2022

Getty Images Selena Gomez im Oktober 2022

Getty Images Justin und Hailey Bieber, April 2022

