Wegen Scheidung: Kanye Wests Tochter möchte Familie zurück

Kanye West (45) gibt einfach keine Ruhe. Der Rapper und seine Ex-Frau Kim Kardashian (41) sind seit März 2022 offiziell geschieden und scheinen sich seitdem regelmäßig zu zoffen. Nachdem er des Öfteren auch gegen ihre Familie wetterte, ließ Kim sogar die Schule ihrer Kinder bewachen. Doch zu seinen Kindern hat er trotz allem ein enges Verhältnis. Kanye verriet jetzt, dass seine älteste Tochter North (9) den Familienfrieden sehr vermisst!

Kanye war zu Gast in dem Podcast "Drink Champs" und sprach über das derzeitige Verhältnis zu seinen vier Kids. "Nori will einfach nur die Familie wieder zusammen haben. Ich möchte die Familie wieder zusammen haben", erklärte er. Mit seiner Ex Kim habe er darüber auch schon gesprochen, doch er sei auf wenig Verständnis gestoßen. Vielmehr habe er das Gefühl gehabt, sie habe ein falsches Bild von ihm, das sie den Kindern vermittle. Demnach scheint es wohl eher unwahrscheinlich, dass es ein Comeback der Kardashian-West-Familie gibt.

Dass Kim offenbar besorgt um die Sicherheit ihrer Kinder ist, scheint für Kanye schwer zu ertragen zu sein. Er warf der Unternehmerin schon einmal vor, die Kinder manipuliert und sogar entführt zu haben. Sie wolle ihm so den Kontakt zu den Kids verweigern. "Ich bin der beste Vater [...] und ich werde nicht zulassen, dass so etwas passiert", stellte er klar.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2019

Getty Images Kanye West, Rapper

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North und Saint und Kanye West

