"Wunderschöner Abend": So war Lisha und Lous Traumhochzeit!

Lisha und Lou haben sich zum zweiten Mal das Jawort gegeben! Die ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten feierten am Wochenende ihre große Hochzeit auf der Sonneninsel Mallorca – und zwar mit vielen prominenten Gästen, buntem Feuerwerk und Co. "Oh mein Gott, was für ein wunderschöner Abend. Es waren so coole Leute dabei", schwärmte die glückliche Braut nach der romantischen Sause in ihrer Instagram-Story.

