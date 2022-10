Alessia Herren ist schwanger: So süß reagiert Tante Annemie

Der größte Halt für Alessia Herren (20) wird immer die Familie bleiben! Nachdem die Beauty am Montag voller Stolz verkündete, dass sie mit ihrem Partner ein Baby bekommt, hagelte es an freudigen Glückwunschbekundungen in den sozialen Netzwerken. Nun meldete sich auch die Schwester ihres verstorbenen Vaters Willi Herren (✝45) zu Wort. Annemie Herren ist mächtig stolz auf ihre Nichte Alessia!

"Endlich darf ich es als Großtante rausschreien. Meine Königin ist schwanger!", schrieb Annemie unter einem Foto, das sie nach der Verkündung der Baby-News auf Instagram postete. Auf dem Schnappschuss sitzen Tante und Nichte gemeinsam auf der Couch und posieren mit Ultraschallfotos des heranwachsenden Wunders. "Dein Papa guckt von oben nach unten herab und wird immer auf euch aufpassen! Wir werden alle zu euch stehen", kommentierte sie das Bild. Sie offenbarte außerdem, wie stolz sie auf die Reality-TV-Darstellerin sei. "Ich liebe dich", fügte sie noch hinzu.

Annemie scheint nach dem tragischen Tod ihres Bruders ein großer Halt im Leben der 20-Jährigen zu sein. Immer wieder supportete sie Alessia in der Vergangenheit auf Instagram. Erst letzten Monat veröffentlichte sie ein Video der Kampf der Realitystars-Teilnehmerin und schrieb dazu: "Ich bin so stolz auf dich, meine hübsche Nichte, bis gleich."

